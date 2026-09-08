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Amroha News: अमरोहा ग्रींस कॉलोनी में बंद मकान से नकदी चोरी

Tue, 08 Sep 2026 01:58 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:58 AM IST
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Cash stolen from a locked house in Amroha Greens Colony.
अमरोहा। जोया-अमरोहा मार्ग स्थित अमरोहा ग्रींस कॉलोनी में चोरों ने बंद मकान का कुंडा तोड़कर 22 हजार रुपये की नकदी चोरी कर ली। घर में रखा अन्य सामान भी अस्त-व्यस्त कर दिया। घटना की जानकारी रविवार को मकान मालिक के लौटने पर हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
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अमरोहा देहात क्षेत्र में स्थित अमरोहा ग्रींस कॉलोनी में पुलिस, प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारी भी रहते हैं। सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षित मानी जाने वाली इस कॉलोनी में चोरी की घटना से लोगों में चिंता बढ़ गई है। कॉलोनी के मकान बी-41 में किराये पर रहने वाले मूलरूप से कानपुर के स्वरूप नगर निवासी सुरेंद्र सिंह यहां अकेले रहते हैं। रक्षाबंधन पर वह अपने घर गए थे। इसी दौरान चोरों ने बंद मकान को निशाना बना लिया। चोरों ने पहले मकान का ताला खोलने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं होने पर कुंडा तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। इसके बाद कमरों में सामान खंगाला और 22 हजार रुपये की नकदी चोरी कर ली। हालांकि चोर घर से अन्य कोई सामान ले जाने में सफल नहीं हुए।
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रविवार को सुरेंद्र सिंह वापस लौटे तो मकान का कुंडा टूटा और सामान बिखरा देखकर उनके होश उड़ गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। सीओ अवधभान भदौरिया ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। जल्दी ही पर्दाफाश किया जाएगा। संवाद
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