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Amroha News: हाईवे पर ई-रिक्शा में कार ने मारी टक्कर, छह लोग घायल

Thu, 22 Oct 2026 01:06 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Thu, 22 Oct 2026 01:06 AM IST
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Car hits e-rickshaw on highway; six people injured
डिडौली। कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर ढकिया चमन गांव के पास मंगलवार देर शाम कार की टक्कर से ई-रिक्शा सवार छह लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने घायलों को बाहर निकालकर सीएचसी जोया पहुंचाया, जहां उनका उपचार कराया गया।
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संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र के इटायला माफी गांव निवासी सैफ अली का मंगलवार को ढकिया चमन स्थित रॉयल पैलेस में वलीमा था। इसमें शामिल होने के लिए कुछ लोग ई-रिक्शा से आ रहे थे। ढकिया चमन के पास एक ढाबे के निकट बुढ़नपुर की ओर से आ रही कार ने ई-रिक्शा में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में ई-रिक्शा चालक कल्लू के अलावा शमा, गुलफ्सा, नासरीन, फातिमा और परवीन घायल हो गईं। टक्कर के बाद ई-रिक्शा सवारों में चीख-पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने घायलों की मदद की और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। सीएचसी जोया में सभी का उपचार कराया गया।
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