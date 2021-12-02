Amroha News: चलती कार में लगी आग, युवक झुलसा

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इस दौरान मार्ग पर करीब आधा घंटा तक लंबा जाम लगा रहा। गजरौला के मोहल्ला रेलवे स्टेशन निवासी शाकिर अली ने बताया कि बुधवार शाम करीब 5 बजे उनका भाई शाजेब अली सफेद रंग की वेन्यू कार से हसनपुर से गजरौला लौट रहा था। जैसे ही वह दीपपुर गेट के पास पहुंचा, कार के डैशबोर्ड से अचानक धुआं और आग की लपटें उठने लगीं। शाजेब ने कार रोककर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान उसके हाथ और पैर झुलस गए।सड़क पर जलती कार के कारण यातायात पूरी तरह ठप हो गया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। पुलिस ने बमुश्किल यातायात सुचारू कराया। सीओ पंकज कुमार त्यागी ने बताया कि कार में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई है।