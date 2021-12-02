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Amroha News: चलती कार में लगी आग, युवक झुलसा

Thu, 08 Oct 2026 02:07 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Thu, 08 Oct 2026 02:07 AM IST
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Car catches fire while moving; young man suffers burns.
हसनपुर। हसनपुर-गजरौला मार्ग पर दीपपुर गेट के पास बुधवार शाम एक चलती कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी कार जलकर राख हो गई। हादसे में कार चला रहा युवक झुलस गया, जिसे उपचार के लिए भर्ती कराया गया है।
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इस दौरान मार्ग पर करीब आधा घंटा तक लंबा जाम लगा रहा। गजरौला के मोहल्ला रेलवे स्टेशन निवासी शाकिर अली ने बताया कि बुधवार शाम करीब 5 बजे उनका भाई शाजेब अली सफेद रंग की वेन्यू कार से हसनपुर से गजरौला लौट रहा था। जैसे ही वह दीपपुर गेट के पास पहुंचा, कार के डैशबोर्ड से अचानक धुआं और आग की लपटें उठने लगीं। शाजेब ने कार रोककर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान उसके हाथ और पैर झुलस गए।
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सड़क पर जलती कार के कारण यातायात पूरी तरह ठप हो गया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। पुलिस ने बमुश्किल यातायात सुचारू कराया। सीओ पंकज कुमार त्यागी ने बताया कि कार में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई है।
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