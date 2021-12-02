Amroha News: अमरोहा से मनौना धाम के लिए जल्द शुरू होगी बस सेवा
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:19 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:19 AM IST
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अमरोहा। अमरोहा डिपो से आंवला के मनौना धाम के लिए जल्द सीधी बस सेवा शुरू होगी। परिवहन निगम की ओर से मार्ग का सर्वे पूरा करा लिया गया है और किराया तैयार कराया जा रहा है। इससे क्षेत्र के लोगों को सीधे धाम पहुंचने की सुविधा मिलेगी।
लोग लंबे समय से मनौना धाम के लिए सीधी बस सेवा की मांग कर रहे थे। एआरएम केसी गौड़ ने बताया कि बस संचालन की तैयारी चल रही है और जल्द सेवा शुरू की जाएगी। इसके अलावा रामनगर के लिए भी बस सेवा शुरू करने की तैयारी है, ताकि श्रद्धालु मां गिरजा देवी के दर्शन के लिए पहुंच सकें। इसके लिए भी किराया तैयार किया गया है। संवाद
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लोग लंबे समय से मनौना धाम के लिए सीधी बस सेवा की मांग कर रहे थे। एआरएम केसी गौड़ ने बताया कि बस संचालन की तैयारी चल रही है और जल्द सेवा शुरू की जाएगी। इसके अलावा रामनगर के लिए भी बस सेवा शुरू करने की तैयारी है, ताकि श्रद्धालु मां गिरजा देवी के दर्शन के लिए पहुंच सकें। इसके लिए भी किराया तैयार किया गया है। संवाद
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