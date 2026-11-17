विज्ञापन

वर्तमान में मिल प्रांगण में 300 से अधिक गन्ना लदे वाहन खड़े हैं। इस व्यवस्था की लाचारी से आगामी गंगा स्नान मेले में शामिल होने वाले किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनका बहुमूल्य समय मिल पर ही बर्बाद हो रहा है। परेशान किसानों ने इस गंभीर समस्या की जानकारी राष्ट्र सेवी संगठन के संयोजक कृष्ण कुमार शर्मा को दी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने चीनी मिल के अधिकारियों से वार्ता की। समस्या का समाधान कराने की मांग की। ताकि किसानों को और अधिक असुविधा का सामना न करना पड़े। वहीं चीनी मिल के मुख्य गन्ना अधिकारी आकाश तिवारी का कहना है कि बिजली लाइन में फाल्ट होने की वजह से मिल बंद हो गई थी। इसे समय रहते सही कराया जा सका। किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।