फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Bank strike from September 28 to 30; services to be affected for five days.

Amroha News: 28 से 30 सितंबर तक बैंक हड़ताल, पांच दिन प्रभावित रहेंगी सेवाएं

Fri, 25 Sep 2026 02:40 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:40 AM IST
विज्ञापन
Bank strike from September 28 to 30; services to be affected for five days.
अमरोहा। महीने के अंत में बैंक ग्राहकों को लगातार पांच दिन शाखाओं से जुड़ी सेवाओं में परेशानी हो सकती है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने 28 से 30 सितंबर तक देशव्यापी हड़ताल का एलान किया है। इससे जिले में प्रतिदिन करीब 150 करोड़ रुपये का कारोबार प्रभावित होने की संभावना है।
विज्ञापन

26 सितंबर को चौथा शनिवार और 27 सितंबर को रविवार के कारण बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद तीन दिन हड़ताल से 26 से 30 सितंबर तक लगातार पांच दिन नियमित बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी। नकद निकासी-जमा, चेक, बैंक ड्राफ्ट समेत ऑफलाइन काम कराने वाले ग्राहकों को पहले से तैयारी करनी होगी। यूनियनों की प्रमुख मांगों में सप्ताह में पांच दिन बैंकिंग व्यवस्था लागू करना शामिल है।
विज्ञापन

एसबीआई की जेएस पीजी कॉलेज शाखा के प्रबंधक नवीन भाटी ने बताया कि हड़ताल के दौरान ऑफलाइन सेवाएं प्रभावित रहेंगी, जबकि डिजिटल बैंकिंग चालू रहेगी। ग्राहकों को जरूरी काम हड़ताल से पहले निपटाने की सलाह दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

-----------------

ये सेवाएं रहेंगी चालू
- यूपीआई से लेन-देन सामान्य रूप से किया जा सकेगा।

- एटीएम से नकद निकासी की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
- जिन एटीएम में कैश जमा करने की सुविधा है, वहां नकद जमा किया जा सकेगा।

- इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से लेन-देन किया जा सकेगा।
- मोबाइल बैंकिंग सेवाएं चालू रहेंगी।

- एनईएफटी के जरिए ऑनलाइन धनराशि भेजी जा सकेगी।
- आरटीजीएस के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किया जा सकेगा।

- आईएमपीएस से तत्काल धन हस्तांतरण किया जा सकेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed