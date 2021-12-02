Amroha News: मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े अधिकारियों के तबादलों पर लगी रोक

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जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. नितिन गौड़ ने बताया कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी समेत पुनरीक्षण कार्य से जुड़े अधिकारियों के पद रिक्त नहीं रखे जाएंगे। संबंधित विभागों को आयोग के निर्देशों से अवगत करा दिया गया है।निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन 12 नवंबर को होगा। इसके बाद 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इनका निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन चार जनवरी 2027 को होगा। आयोग का उद्देश्य पुनरीक्षण कार्य को पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से समयसीमा के भीतर पूरा कराना है।