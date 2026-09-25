Amroha News: अर्श के अर्धशतक से रुक्मणी रेड ने ब्लू को दी मात

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रेड के यश और याशांक नागर बिना खाता खोले आउट हो गए। मो. जीशान ने 40 और मो. अर्श ने 92 गेंदों में आठ चौकों की मदद से 56 रन बनाए। अमन कुमार ने 23 और अब्दुल शामी ने नाबाद 14 रन जोड़े। ब्लू के अरबाज चौधरी ने चार विकेट लिए।लक्ष्य का पीछा करते हुए ब्लू के कप्तान नीतीश पासी एक और गौरव प्रताप सिंह 15 रन पर आउट हुए। निशांक यादव ने 39 और सुफियान ने 19 रन बनाए, लेकिन टीम 148 रन पर ऑलआउट हो गई। रेड के अब्दुल शामी और मोहम्मद असद ने दो-दो विकेट लिए। अर्श की अर्धशतकीय पारी से रेड ने जीत दर्ज की। संवाद