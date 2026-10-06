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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Applications for the fifth phase of ITI admissions begin today.

Amroha News: आईटीआई में पांचवें चरण के प्रवेश के लिए आवेदन आज से

Tue, 06 Oct 2026 01:28 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:28 AM IST
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Applications for the fifth phase of ITI admissions begin today.
अमरोहा। जिले के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में चतुर्थ चरण की प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब रिक्त सीटों पर पांचवें चरण के प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया छह अक्तूबर से शुरू होगी। पूर्व में पंजीकृत अप्रवेशित और अचयनित यानी अभ्यर्थी रिक्त सीटों के सापेक्ष नए विकल्प दर्ज कर सकेंगे। वहीं, जो अभ्यर्थी पहले ऑनलाइन आवेदन करने से वंचित रह गए थे, वे भी वेबसाइट www.scvtup.in पर छह से 11 अक्तूबर की रात 12 बजे तक आवेदन कर सकेंगे।
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नोडल प्रधानाचार्य राहुल कृष्ण शर्मा ने बताया कि राजकीय आईटीआई अमरोहा, हसनपुर, गंगेश्वरी, गजरौला, नौगावां सादात और सहसपुर, जोया में रिक्त सीटों के सापेक्ष प्रवेश प्रक्रिया होगी। आईटीआई प्रशासन ने प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों से अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए समय से आवेदन करने की अपील की है।
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बताया गया कि राजकीय आईटीआई हसनपुर के प्रवेश राजकीय आईटीआई गंगेश्वरी के ग्राम रहरई स्थित परिसर में होंगे। वहीं राजकीय आईटीआई सहसपुर, जोया के प्रवेश राजकीय आईटीआई अमरोहा में होंगे। संवाद
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