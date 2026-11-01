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Amroha News: दीपावली पर निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए बनेगी कार्ययोजना

Sun, 01 Nov 2026 02:53 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:53 AM IST
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An action plan will be formulated to ensure uninterrupted power supply during Diwali.
अमरोहा। दीपावली पर निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए बिजली निगम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिलेभर में बिजली लाइनों का अनुरक्षण पूरा करा लिया गया है। सभी बिजलीघरों पर 24 घंटे कर्मचारी तैनात रहेंगे और कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा।
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आठ नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी। शासन ने त्योहार पर बिना बाधा बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए हैं। अधीक्षण अभियंता आरके दुबे ने बताया कि कंट्रोल रूम में मिलने वाली शिकायतों के आधार पर बिजली संबंधी समस्याओं का तत्काल समाधान कराया जाएगा। संवाद
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