Amroha News: दीपावली पर निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए बनेगी कार्ययोजना

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आठ नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी। शासन ने त्योहार पर बिना बाधा बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए हैं। अधीक्षण अभियंता आरके दुबे ने बताया कि कंट्रोल रूम में मिलने वाली शिकायतों के आधार पर बिजली संबंधी समस्याओं का तत्काल समाधान कराया जाएगा। संवाद

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अमरोहा। दीपावली पर निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए बिजली निगम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिलेभर में बिजली लाइनों का अनुरक्षण पूरा करा लिया गया है। सभी बिजलीघरों पर 24 घंटे कर्मचारी तैनात रहेंगे और कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा।