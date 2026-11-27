सोशल मीडिया पर शुरू हुई एक दोस्ती कब प्यार में बदल गई और फिर जिंदगी का नया फैसला बन गई, इसका एक दिलचस्प मामला यूपी के अमरोहा और मुरादाबाद में चर्चा का विषय बन गया। इंस्टाग्राम पर हुई बातचीत के बाद एक शादीशुदा महिला ने पति का घर छोड़ दिया। अब वह मुरादाबाद निवासी अपने प्रेमी के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने लगी। खास बात यह है कि दोनों ने अपने रिश्ते को लेकर 100 रुपये के स्टांप पेपर पर नौ शर्तों वाला इकरारनामा भी तैयार किया है।

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