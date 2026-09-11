Amroha News: सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में अमरोहा पुलिस दूसरे स्थान पर

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मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर प्रत्येक माह कानून-व्यवस्था से जुड़े पुलिस कार्यों के प्रदर्शन के आधार पर जिलों की रैंकिंग जारी की जाती है। एसपी ने डैशबोर्ड से संबंधित कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग करते हुए अधिकारियों और थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। एएसपी अधीक्षक अखिलेश भदौरिया के निर्देशित में क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी और हल्का प्रभारियों को भी समयबद्ध कार्य के लिए प्रोत्साहित किया गया। अगस्त में एससी/एसटी एक्ट, गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तारी, गुंडा एक्ट, पॉक्सो एक्ट, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी, आबकारी एवं एनडीपीएस एक्ट, गोवध निवारण अधिनियम और शिकायतों के निस्तारण में अमरोहा का प्रदर्शन शत-प्रतिशत रहा।इसके अलावा सीसीटीएनएस पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण, महिला अपराधों में कार्रवाई, सत्यापन और चरित्र प्रमाण पत्र संबंधी कार्यों में भी जिले ने बेहतर प्रदर्शन किया। एसपी ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा और अपराधमुक्त वातावरण बनाए रखने के लिए इसी तरह निरंतर प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी।