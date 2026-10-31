Amroha News: एटूआर पैंथर ने सीसी क्लब बछरायूं को 22 रन से हराया

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टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए तुषार शर्मा ने 33 गेंदों में पांच चौकों और चार छक्कों की मदद से 53 रन बनाए। पर्व चौहान ने 19 गेंदों में 29, प्रियांशु सिंह ने छह गेंदों में चार छक्कों की मदद से 28 और शिवा ने नाबाद 24 रन बनाए। सीसी क्लब की ओर से फसाहत ने चार और आरसाद ने दो विकेट लिए, जबकि मंसूर को एक सफलता मिली। विज्ञापन

लक्ष्य का पीछा करते हुए सीसी क्लब ने 41 रन पर पांच विकेट गंवा दिए। गुलजार ने 28, रवि और मंसूर ने 23-23 रन बनाकर वापसी की कोशिश की। कप्तान फसाहत 12 रन बनाकर नाबाद रहे, लेकिन टीम 141 रन ही बना सकी। एटूआर पैंथर की ओर से प्रियांशु सिंह ने चार विकेट लिए। आयुष चिंगारी ने दो, जबकि शिवा और आयुष ने एक-एक विकेट लिया। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए तुषार शर्मा ने 33 गेंदों में पांच चौकों और चार छक्कों की मदद से 53 रन बनाए। पर्व चौहान ने 19 गेंदों में 29, प्रियांशु सिंह ने छह गेंदों में चार छक्कों की मदद से 28 और शिवा ने नाबाद 24 रन बनाए। सीसी क्लब की ओर से फसाहत ने चार और आरसाद ने दो विकेट लिए, जबकि मंसूर को एक सफलता मिली।लक्ष्य का पीछा करते हुए सीसी क्लब ने 41 रन पर पांच विकेट गंवा दिए। गुलजार ने 28, रवि और मंसूर ने 23-23 रन बनाकर वापसी की कोशिश की। कप्तान फसाहत 12 रन बनाकर नाबाद रहे, लेकिन टीम 141 रन ही बना सकी। एटूआर पैंथर की ओर से प्रियांशु सिंह ने चार विकेट लिए। आयुष चिंगारी ने दो, जबकि शिवा और आयुष ने एक-एक विकेट लिया।

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अमरोहा। बछरायूं की राइजिंग स्टार क्रिकेट एकेडमी में खेले गए मुकाबले में एटूआर पैंथर ने सीसी क्लब बछरायूं को 22 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए एटूआर पैंथर ने 16 ओवर में नौ विकेट पर 163 रन बनाए। जवाब में सीसी क्लब आठ विकेट पर 141 रन ही बना सका। तुषार शर्मा की अर्धशतकीय पारी और प्रियांशु सिंह की धारदार गेंदबाजी जीत के प्रमुख आधार रहे।