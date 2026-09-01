Amroha News: ईओ के निरीक्षण में पालिका के 29 कर्मचारी मिले गैरहाजिर

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निरीक्षण के बाद पालिका में संभव जनसुनवाई का आयोजन किया गया। ईओ दिनेश कुमार ने नगरवासियों की समस्याएं सुनीं और संबंधित कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण के निर्देश दिए। जनसुनवाई में सफाई व्यवस्था, जन्म-मृत्यु पंजीकरण, स्ट्रीट लाइट, पेयजल आपूर्ति, संपत्ति नामांतरण, राशन कार्ड सत्यापन और अतिक्रमण से संबंधित कुल 11 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से आठ शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण करा दिया गया, जबकि तीन आवेदनों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए।ईओ ने कहा कि पालिका कार्यालय में कर्मचारियों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। जनसमस्याओं के निस्तारण में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा की पहल पर प्रत्येक सोमवार को निकायों में संभव दिवस आयोजित किया जाता है, जिसमें नगरवासियों की पालिका से जुड़ी शिकायतें दर्ज कर उनका समाधान कराया जाता है।