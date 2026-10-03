Amroha News: अमरोहा वेटरंस क्रिकेट टीम में 16 खिलाड़ियों का चयन

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जिला टीम में हिमांचल यदुवंशी, सलीम खान, अमीन अहमद, फहीम खान, रवि कुमार, रज़ान असगर, नसीम अख्तर, पंकज कुमार, अनस जैदी, जितेंद्र सिंह, इंदरदीप सिंह, मोहम्मद सोहेल, मसरूर अहमद, आलमगीर खुसरो, नावेद आमिर और प्रियंक कुमार का चयन किया गया है। टीम के अध्यक्ष मोहम्मद आतिफ और सचिव हिमांचल यदुवंशी ने बताया कि लीग में अमरोहा वेटरंस का पहला मुकाबला चार अक्तूबर को बिलासपुर में रामपुर वेटरंस के खिलाफ होगा। मुकाबला सुबह 11 बजे शुरू होगा। चयनित खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए अनुशासन और खेल भावना के साथ बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई। संवाद

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अमरोहा। 27वीं डॉ. गौरीहरि सिंघानिया उत्तर प्रदेश वेटरंस स्टेट क्रिकेट लीग के लिए अमरोहा वेटरंस क्रिकेट एसोसिएशन की जिला टीम का चयन कर लिया गया है। टीम के चयन के लिए आयोजित ट्रायल में खिलाड़ियों के अनुभव, प्रदर्शन, फिटनेस और खेल क्षमता को परखा गया।