Amethi News: नाले के किनारे मिला महिला का कंकाल

विज्ञापन

अनारा देवी 19 अगस्त को विजयपुर गांव से लापता हुई थीं। परिजन तभी से उनकी तलाश कर रहे थे। आसपास के गांवों और संभावित स्थानों पर तलाश के बाद भी उनका पता नहीं चला था। सोमवार को नाले के किनारे कंकाल मिलने की सूचना पुलिस ने विजयपुर गांव में दी। इसके बाद विक्रम सिंह अन्य परिजनों के साथ मौके पर पहुंचे। परिजनों ने कंकाल के गले में पड़ी माला और पास मिली साड़ी देखकर उसकी पहचान अनारा देवी के रूप में की।परिजनों के मुताबिक अनारा देवी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। उन्होंने किसी तरह की अनहोनी की आशंका नहीं जताई है। पुलिस ने कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी नंद हौसिला यादव ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह स्पष्ट होगी। पहचान की पुष्टि के लिए डीएनए परीक्षण कराया जाएगा। रिपोर्ट के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।