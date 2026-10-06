Amethi News: संदिग्ध दशा में गड्ढे में मिला महिला का शव

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सुनीता के चचेरे भाई प्रदीप कुमार ने बताया कि वह तीन दिन पहले ससुराल से मायके अढ़नपुर आई थी। रविवार सुबह सामान लेने के लिए घर से निकली थी। देर शाम तक नहीं आने पर परिजन उसकी तलाश करते रहे। सोमवार सुबह राहगीरों ने गड्ढे में शव पड़ा देखा तो घटना की जानकारी हुई।परिजनों के मुताबिक सुनीता का उपचार चल रहा था और उसे दौरे पड़ते थे। आशंका है कि वह शौच के लिए गड्ढे के पास गई होगी। इसी दौरान दौरा पड़ने से पानी में गिर गई। पानी में डूबने से उसकी मौत होने की आशंका जताई जा रही है। सुनीता के दो बेटे अमन और रमन का मां की मौत के बाद रो-रोकर बुरा हाल है। घटना से परिवार में मातम छा गया।क्षेत्राधिकारी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में महिला के पानी में गिरने की आशंका है। परिजनों ने किसी पर आरोप नहीं लगाया है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। मौत का कारण जांच पूरी होने के बाद स्पष्ट होगा। मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है।