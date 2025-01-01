Amethi News: बारिश थमी तो उमस ने बेहाल किया
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Fri, 21 Aug 2026 12:15 AM IST
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अमेठी सिटी। जिले में बृहस्पतिवार को बारिश थमी तो उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया। शहर से गांव तक जलभराव और कीचड़ के कारण आवागमन मुश्किल रहा। स्कूलों और संपर्क मार्गों पर पानी भरने से बच्चों, शिक्षकों, राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों को परेशानी हुई। हालांकि बारिश से धान किसानों को राहत मिली है।
मंगलवार से शुरू हुई बारिश बुधवार रात तक रुक-रुककर होती रही। गौरीगंज में उपायुक्त सहकारिता कार्यालय और ग्राम न्यायालय के पास स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय कटरा लालगंज के रास्ते में जलभराव रहा। बच्चों, शिक्षकों और राहगीरों को पानी से होकर गुजरना पड़ा। अमेठी में बीईओ कार्यालय, पशु चिकित्सालय और ककवा मार्ग पर पुलिस लाइन के पास भी पानी जमा रहा।
राहगीर मनीष पांडेय ने बताया कि पानी के कारण बाइक निकालना मुश्किल रहा। व्यापारी आनंद बरनवाल ने कहा कि दुकान के सामने जलभराव से ग्राहकों की आवाजाही प्रभावित हुई। मौसम वैज्ञानिक डॉ. अमरनाथ मिश्र ने बताया कि अगले 24 घंटे हल्के से मध्यम बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है।
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बाजारशुकुल में प्राथमिक विद्यालय सौना परिसर में जलनिकासी न होने से बारिश का पानी कई दिनों तक भरा रहता है। इससे बच्चों को परेशानी होती है। प्रधानाध्यापिका रेनू कौशल ने बताया कि कई अधिकारियों को सूचना देने के बावजूद मिट्टी नहीं डाली गई। खंड शिक्षा अधिकारी हरिओम तिवारी ने कहा कि ग्राम प्रधान से बात कर समाधान कराया जाएगा।
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मंगलवार से शुरू हुई बारिश बुधवार रात तक रुक-रुककर होती रही। गौरीगंज में उपायुक्त सहकारिता कार्यालय और ग्राम न्यायालय के पास स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय कटरा लालगंज के रास्ते में जलभराव रहा। बच्चों, शिक्षकों और राहगीरों को पानी से होकर गुजरना पड़ा। अमेठी में बीईओ कार्यालय, पशु चिकित्सालय और ककवा मार्ग पर पुलिस लाइन के पास भी पानी जमा रहा।
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राहगीर मनीष पांडेय ने बताया कि पानी के कारण बाइक निकालना मुश्किल रहा। व्यापारी आनंद बरनवाल ने कहा कि दुकान के सामने जलभराव से ग्राहकों की आवाजाही प्रभावित हुई। मौसम वैज्ञानिक डॉ. अमरनाथ मिश्र ने बताया कि अगले 24 घंटे हल्के से मध्यम बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है।
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बाजारशुकुल में प्राथमिक विद्यालय सौना परिसर में जलनिकासी न होने से बारिश का पानी कई दिनों तक भरा रहता है। इससे बच्चों को परेशानी होती है। प्रधानाध्यापिका रेनू कौशल ने बताया कि कई अधिकारियों को सूचना देने के बावजूद मिट्टी नहीं डाली गई। खंड शिक्षा अधिकारी हरिओम तिवारी ने कहा कि ग्राम प्रधान से बात कर समाधान कराया जाएगा।