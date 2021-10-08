Amethi News: आज के कार्यक्रम

विज्ञापन



सुबह 8:0 बजे। ताला के मुकुटनाथ धाम सहित जिलेभर के शिवालयों में श्रद्धालु करेंगे जलाभिषेक।





मेला

सुबह 10:00 बजे। संग्रामपुर के कालिकन धाम में लगेगा मेला।







जागरूकता कार्यक्रम

सुबह 10:00 बजे। मुंशीगंज के हरिहरपुर गांव में भूजल सप्ताह के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन होगा।

सुबह 10:00 बजे। तिलोई के मोहनगंज गांव में संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत होगा जागरूकता कार्यक्रम।







किसान गोष्ठी

सुबह 10:00 बजे। संग्रामपुर के सरैया पड़ान गांव में आयोजित होगी किसान गोष्ठी।







शिविर

सुबह 10:00 बजे। बिजली बकाया जमा कराने के लिए सभी उपकेंद्रों पर लगाए जाएंगे शिविर।

सुबह 10:00 बजे। भादर के खरगीपुर गांव में शिविर लगाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जाएगी।

सुबह 11:00 बजे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से गोरखापुर उपकेंद्र में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।

जलाभिषेक