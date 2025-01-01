Amethi News: लोदी बाबा धाम में भक्तों ने टेका माथा

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आसपास के गांवों के साथ दूरदराज क्षेत्रों से भी श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर परिसर में दिनभर भजन-कीर्तन और धार्मिक आयोजन होते रहे। बाबा के जयकारों से धाम परिसर गूंजता रहा। श्रद्धालुओं ने क्षेत्र में सुख-शांति, अच्छी फसल और परिवार की उन्नति की कामना की।दर्शन-पूजन के बाद लोगों ने मंदिर परिसर में लगे मेले का आनंद लिया। महिलाओं और युवतियों ने शृंगार सामग्री और घरेलू सामान की खरीदारी की। बच्चों की भीड़ खिलौनों की दुकानों पर रही। मिठाई, प्रसाद और जलपान की दुकानों पर भी चहल-पहल रही। दुकानदारों ने बताया कि श्रद्धालुओं की भीड़ से मेले में रौनक बनी रही। मंदिर प्रबंधन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए पेयजल और अन्य व्यवस्था की गई थी। व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर्मचारी भी तैनात रहे। देर शाम तक मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहा।