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बुधवार को विकासखंड भादर के चार क्रय केंद्रों की पड़ताल में खरीद की अलग-अलग तस्वीर सामने आई। कहीं तौल शुरू होने का इंतजार था तो कहीं केंद्र पर ताला लटका मिला। दो केंद्रों पर प्रभारी किसानों का इंतजार करते दिखाई दिए। चारों केंद्रों पर बोरियां पहुंच चुकी हैं, लेकिन खरीद की गति धीमी है।खरगपुर क्रय केंद्र पर सचिव भास्कर शुक्ल मौजूद मिले। उन्होंने बताया कि अब तक तीन किसानों से 142 क्विंटल धान खरीदा गया है। केंद्र को 833 मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य मिला है। यहां एक हजार बोरे उपलब्ध हैं। सुबह साढ़े 11 बजे खाझा गांव के किसान स्वामी अखिलेश्वर के धान की तौल शुरू हुई।कुरंग क्रय केंद्र पर सुबह 11:40 बजे तक ताला लटका मिला। मौके पर केंद्र प्रभारी भी मौजूद नहीं थे। किसान खरीद शुरू होने का इंतजार करते रहे।ढेमा क्रय केंद्र पर सन्नाटा पसरा था। केंद्र प्रभारी प्रमोद शुक्ल किसानों का इंतजार कर रहे थे। मंगरा के प्रभाकर यादव, मवइया के देवतादीन और सोनगढ़ा के ब्रह्मानंद तिवारी खाद लेने पहुंचे थे। प्रभारी ने बताया कि धान में नमी अधिक होने से खरीद शुरू होने में देरी हुई। मंगलवार को राम आसरे का 10 क्विंटल धान तौला गया था। केंद्र को एक हजार मीट्रिक टन का लक्ष्य मिला है। यहां 500 बोरे उपलब्ध हैं।पश्चिमपुर भादर केंद्र पर दो किसान यूरिया लेने पहुंचे थे। धान बेचने कोई किसान नहीं आया था। प्रभारी प्रदीप कुमार ओझा ने बताया कि अब तक 26.8 क्विंटल धान खरीदा गया है।जिला खाद्य विपणन अधिकारी प्रज्ञा मिश्र ने बताया कि सभी 115 केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक कांटा, बाट और बोरियों की व्यवस्था है। किसानों का पंजीकरण भी कराया जा रहा है। उन्होंने किसानों से सरकारी केंद्रों पर धान बेचकर समर्थन मूल्य का लाभ लेने की अपील की।