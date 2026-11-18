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विधानसभा क्षेत्रवार आंकड़ों के अनुसार तिलोई में सबसे अधिक 2448 युवा मतदाता हैं। जगदीशपुर में 2109, गौरीगंज में 2055 और अमेठी में 1684 युवा मतदाता हैं। वहीं, 80 साल या इससे अधिक उम्र के मतदाताओं में जगदीशपुर 1456 के साथ पहले स्थान पर है। गौरीगंज में 1298, तिलोई में 1120 और अमेठी में 1002 बुजुर्ग मतदाता हैं।सौ साल या इससे अधिक उम्र के मतदाताओं में भी जगदीशपुर सबसे आगे है। यहां 21 मतदाता हैं। तिलोई में 16, गौरीगंज में 12 और अमेठी में 10 मतदाता इस श्रेणी में शामिल हैं। जिले में कुल 12,67,105 मतदाताओं में 6,82,874 पुरुष, 5,84,167 महिलाएं और 64 थर्ड जेंडर के मतदाता हैं।विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 17 नवंबर को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होगी। 16 दिसंबर तक नाम जुड़वाने, संशोधन कराने और आपत्तियां दर्ज कराने का मौका मिलेगा। 28 दिसंबर तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। चार जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी।जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शशांक चौधरी ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाना है। कोई पात्र नागरिक मताधिकार से वंचित न रहे, इसके लिए नाम और विवरण की जांच की जा रही है। मतदाताओं से अपील है कि नाम छूटने या विवरण में गलती होने पर निर्धारित समय में दावा या आपत्ति दर्ज कराएं।विधानसभाकुल मतदाता18-19 साल80 साल या अधिक100 साल या अधिकतिलोई3,12,8552,4481,12016जगदीशपुर 3,34,3652,1091,45621गौरीगंज 3,11,0652,0551,29812अमेठी3,08,8201,6841,00210कुल12,67,1058,2964,87659महिला-पुरुष मतदाता- पुरुष : 6,82,874- महिलाएं : 5,84,167- थर्ड जेंडर : 64- कुल : 12,67,105