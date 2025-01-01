Amethi News: सत्यापन पूरा, अब सॉफ्टवेयर तय करेगा बोर्ड परीक्षा केंद्र

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जिले में नियमित परीक्षार्थियों के लिए 246 विद्यालयों की सूचनाएं केंद्र निर्धारण में शामिल हैं। इन विद्यालयों में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के कुल 45,685 नियमित परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। इनमें हाईस्कूल के 26,329 और इंटरमीडिएट के 19,356 विद्यार्थी हैं। केंद्र निर्धारण में विद्यालय के स्तर और प्रबंधन के साथ परीक्षार्थी धारण क्षमता, सीसी कैमरे और अन्य संसाधनों को आधार बनाया जाएगा। इंटरमीडिएट स्तर के विद्यालय को 20 और हाईस्कूल स्तर के विद्यालय को 10 अंक मिलेंगे।प्रबंधन के आधार पर राजकीय विद्यालय को 50, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय को 40 और स्ववित्तपोषित विद्यालय को 20 अंक दिए जाएंगे। परीक्षार्थी क्षमता के आधार पर 500 की क्षमता वाले विद्यालय को 10, 750 को 20 और एक हजार या अधिक क्षमता वाले विद्यालय को 30 अंक मिलेंगे।सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में अध्ययन-अध्यापन व्यवस्था होने पर 10 अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। इन अंकों के आधार पर राजकीय, सहायता प्राप्त और स्ववित्तपोषित विद्यालयों की अलग-अलग मेरिट तैयार होगी। इसके बाद संभावित केंद्रों की सूची जारी की जाएगी। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. राजेश कुमार द्विवेदी ने बताया कि 246 विद्यालयों की सूचनाएं प्रक्रिया में शामिल हैं। सत्यापन पूरा हो चुका है। अब निर्धारित मानकों के अनुसार सॉफ्टवेयर से आगे की प्रक्रिया पूरी होगी।मेरिट के आधार पर संभावित परीक्षा केंद्रों की सूची 21 सितंबर तक जारी होगी। इसके बाद प्रधानाचार्य या प्रबंधक 22 अक्तूबर तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। जनपदीय केंद्र निर्धारण समिति आपत्तियों का परीक्षण कर निस्तारण करेगी। आवश्यक संशोधन के बाद 29 अक्तूबर तक अंतिम परीक्षा केंद्रों की सूची जारी होगी।परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार, परीक्षा कक्ष, स्ट्रांग रूम, उत्तर पुस्तिका कक्ष और सीलिंग-पैकिंग कक्ष में वायस रिकॉर्डर युक्त सीसीटीवी कैमरे होना जरूरी है। कम से कम 30 दिन की रिकॉर्डिंग क्षमता के साथ डबल लॉक स्ट्रांग रूम, चारदीवारी, सुरक्षित मुख्य द्वार, अग्निशमन यंत्र, पर्याप्त पेयजल, अलग-अलग शौचालय और निर्बाध विद्युत आपूर्ति भी अनिवार्य है। गलत जियो लोकेशन या भ्रामक सूचना देने पर कार्रवाई का प्रावधान है। नियमित परीक्षार्थियों के अलावा जिले में 433 व्यक्तिगत परीक्षार्थी भी पंजीकृत हैं। इनमें हाईस्कूल के 106 और इंटरमीडिएट के 327 विद्यार्थी शामिल हैं। इनका केंद्र भी बोर्ड के निर्धारित नियमों के अनुसार आवंटित किया जाएगा।