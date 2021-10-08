Amethi News: तेज धूप से बढ़ी उमस ने किया बेहाल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सुबह बादल छाए रहने से लोगों को मौसम बदलने की उम्मीद थी। कुछ समय बाद धूप निकलने के साथ तापमान बढ़ने लगा। हवा चलने के बावजूद उसमें नमी अधिक होने से गर्मी से राहत नहीं मिली। दोपहर में जरूरी काम से बाहर निकले लोगों को धूप का सामना करना पड़ा। राहगीर गर्मी से बचने के लिए पेड़ों की छांव और ठंडे स्थानों का सहारा लेते नजर आए।आनंद कुमार बरनवाल ने बताया कि तेज धूप और उमस ने परेशानी बढ़ा दी। कुछ देर बाहर रहने पर ही पसीना आने लगा। प्रणव कुमार ने बताया कि कमरे में पंखा चलने के बाद भी गर्मी से पूरी तरह राहत नहीं मिल रही थी। लगातार पसीना निकलने से बेचैनी बनी रही। निधि और अंकिता ने बताया कि तेज धूप के कारण पैदल चलना मुश्किल हो रहा था।मौसम विभाग के अनुसार रविवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिक डॉ. अमरनाथ मिश्र ने बताया कि मौसम में हल्का बदलाव संभव है। जिले में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। बारिश होने पर तापमान में कमी के साथ उमस से भी राहत मिलने की उम्मीद है।