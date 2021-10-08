Amethi News: आज के कार्यक्रम

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सुबह 08:00 बजे। अमेठी के देवीपाटन सहित जिले के देवी मंदिर परिसरों में होगा मेले का आयोजन।





खेलकूद प्रतियोगिता

सुबह 10:00 बजे। राजकीय इंटर कॉलेज जायस में होगी खेलकूद प्रतियोगिता।





सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता

सुबह 10:00 बजे। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गौरीगंज में होगी सामान्य ज्ञान प्रतियागिता।





जागरूकता गोष्ठी

सुबह 10:00 बजे। संग्रामपुर के भौसिंहपुर गांव में भू-जल सप्ताह के तहत जागरूकता गोष्ठी का आयोजन होगा।





किसान गोष्ठी

सुबह 10:00 बजे। अमेठी के सैदापुर गांव में आयोजित होगी किसान गोष्ठी।





शिविर

सुबह 10:00 बजे। बिजली बकाया जमा कराने के लिए सभी उपकेंद्रों पर लगाए जाएंगे शिविर।

सुबह 10:00 बजे। गौरीगंज के अन्नीबैजल गांव में शिविर लगाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जाएगी।

सुबह 11:00 बजे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से गौरीगंज उपकेंद्र में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।

मेला