Amethi News: हरतालिका तीज से पहले बाजारों में छाई रौनक

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मिठाई की दुकानों पर घर-परिवार और रिश्तेदारों के लिए पैकेट तैयार कराए गए। ग्राहकों की बढ़ी आवाजाही से कारोबारी उत्साहित रहे। कपड़ा बाजार में नई साड़ी खरीदने वाली महिलाओं की भीड़ रही। हरे, लाल, गुलाबी और पीले रंग की साड़ियों की मांग रही। महिलाएं साड़ी के साथ मैचिंग ब्लाउज और दुपट्टा भी पसंद करती नजर आईं। महिलाओं ने साड़ी और मेहंदी के अनुरूप चूड़ियां खरीदीं।चौक बाजार में मेहंदी लगाने वालों के पास महिलाओं और युवतियों की भीड़ रही। हथेलियों पर बेल-बूटे, फूल और पारंपरिक डिजाइन बनवाने के लिए महिलाएं अपनी बारी का इंतजार करती रहीं। भीड़ बढ़ने पर कुछ दुकानदारों ने अतिरिक्त कारीगर लगाए। फल बाजार में केला, सेब, अनार समेत अन्य फलों की बिक्री हुई। लोगों ने नारियल, फूल और पूजन सामग्री भी खरीदी। कारोबारियों के मुताबिक शाम को ग्राहकों की संख्या अधिक रही।गौरीगंज की सुनीता ने बताया कि साड़ी, चूड़ी और शृंगार का सामान खरीद लिया है। रीना ने मेहंदी, बिंदी और सिंदूर के साथ अन्य जरूरी सामान लिया। पूजा ने हरे रंग की साड़ी के साथ मैचिंग चूड़ियां खरीदीं। कविता ने फल, नारियल, फूल, पूजन सामग्री और मिठाई भी ले ली। महिलाओं ने बताया कि तीज पर पहनने वाले कपड़ों, शृंगार और व्रत-पूजन की जरूरी सामग्री की खरीदारी पूरी हो गई है। अब सोमवार को व्रत और पूजन की तैयारी है।