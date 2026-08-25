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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amethi News ›   UP: Smriti Irani's post about the Korwa-made 'Sher' rifle sparks political buzz in Amethi.

यूपी: कोरवा की ‘शेर’ राइफल पर स्मृति ईरानी की पोस्ट से अमेठी में बढ़ी सियासी चर्चा, कहा - बदलते भारत का प्रतीक

Tue, 25 Aug 2026 05:21 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, अमेठी
अमर उजाला नेटवर्क, अमेठी Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Tue, 25 Aug 2026 05:21 PM IST
सार

लोकसभा चुनाव के बाद अमेठी की राजनीति में भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी खींचतान जारी है। ऐसे समय में राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद स्मृति की ओर से अमेठी से जुड़े विषय पर पोस्ट साझा किए जाने को राजनीतिक नजरिए से भी अहम माना जा रहा है। 

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UP: Smriti Irani's post about the Korwa-made 'Sher' rifle sparks political buzz in Amethi.
अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी - फोटो : instagram

विस्तार
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भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी ने पहली बार जिले से जुड़े विषय पर सोशल मीडिया पोस्ट साझा की है। कोरवा स्थित एके-203 राइफल फैक्ट्री में स्वदेशी ‘शेर’ राइफल के निर्माण और सफल परीक्षण का जिक्र करते हुए उन्होंने इसे अमेठीवासियों के लिए गर्व का क्षण बताया। स्मृति की पोस्ट के बाद जिले की सियासत में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।

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स्मृति ईरानी ने पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अमेठी में निर्मित ‘शेर’ सिर्फ एक राइफल नहीं, बल्कि बदलते भारत का प्रतीक है। यह देश की सुरक्षा के लिए अपनी सामर्थ्य, कौशल और निर्माण क्षमता पर भरोसे को दर्शाता है।
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उन्होंने कोरवा स्थित फैक्ट्री की स्थापना और उसे आगे बढ़ाने की दिशा में किए गए अपने प्रयासों का भी उल्लेख किया। पोस्ट में अमेठी में तैयार राइफल को स्थानीय लोगों के लिए गौरव से जोड़ा गया। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में कोरवा की पहचान को भी उन्होंने रेखांकित किया।
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लोकसभा चुनाव के बाद अमेठी की राजनीति में भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी खींचतान जारी है। ऐसे समय में राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद स्मृति की ओर से अमेठी से जुड़े विषय पर पोस्ट साझा किए जाने को राजनीतिक नजरिए से भी अहम माना जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं में पोस्ट को लेकर उत्साह है। कांग्रेस खेमे में भी इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई है।

समर्थक स्मृति की पोस्ट को अमेठी के औद्योगिक और रक्षा क्षेत्र में बढ़ती पहचान से जोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि कोरवा में स्वदेशी राइफल का निर्माण अमेठी के लिए गौरव की बात है। राजनीतिक जानकार इसे सीधे राजनीतिक सक्रियता से जोड़ने में सावधानी बरत रहे हैं, फिर भी लंबे अंतराल के बाद अमेठी से जुड़े विषय पर स्मृति की सार्वजनिक प्रतिक्रिया को महत्वपूर्ण मान रहे हैं।


सोशल मीडिया पर पोस्ट सामने आने के बाद समर्थकों के बीच प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। ‘शेर’ राइफल के बहाने स्मृति का अमेठी से पुराना जुड़ाव भी चर्चा में आ गया है। पोस्ट में विकास और आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिए जाने से इसे अमेठी के औद्योगिक भविष्य से जोड़कर भी देखा जा रहा है।

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