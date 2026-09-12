Amethi News: सांप के काटने से दो की मौत, एक रेफर

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दीपक ने बताया कि उनकी पांच वर्षीय बेटी निशा कच्चे मकान के पास खेल रही थी। इसी दौरान सांप ने उसे काट लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे सीएचसी ले गए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सुखई बृहस्पतिवार को साइकिल से बाजार से घर लौट रहे थे। रास्ते में साइकिल की चपेट में सांप आ गया और उसने सुखई को काट लिया। परिजन उन्हें अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सेठा निवासी शिवांशु को भी बृहस्पतिवार को सांप ने काट लिया। परिजन उसे जिला अस्पताल गौरीगंज ले गए। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे एम्स रायबरेली रेफर कर दिया।निशा की मौत के बाद मां किरन बेटी के शव से लिपटकर रोती रहीं। बहन साधना, भाई अयांश और दादी चंद्रकला समेत अन्य परिजन गमगीन रहे। सुखई की मौत के बाद पत्नी छेदाना, बेटी सीमा और बेटे अरविंद व नीरज का रो-रोकर बुरा हाल रहा।सीएमओ डॉ. अंशुमान सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्रों पर एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध है। सांप के काटने पर झाड़-फूंक में समय गंवाने के बजाय पीड़ित को तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाना चाहिए।