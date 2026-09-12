Amethi News: सांप के काटने से दो की मौत, एक रेफर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Sat, 12 Sep 2026 12:53 AM IST
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अमेठी सिटी। जिले में बृहस्पतिवार को अलग-अलग स्थानों पर सांप के काटने से बच्ची और किसान की मौत हो गई। वहीं सेठा निवासी शिवांशु (22) को सांप के काटने के बाद हालत गंभीर होने पर एम्स रायबरेली रेफर किया गया। महमूदपुर निवासी दीपक की बेटी निशा और मोहनगंज के पूरे गुजरन सिजली निवासी किसान सुखई (56) की मौत हुई।
दीपक ने बताया कि उनकी पांच वर्षीय बेटी निशा कच्चे मकान के पास खेल रही थी। इसी दौरान सांप ने उसे काट लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे सीएचसी ले गए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सुखई बृहस्पतिवार को साइकिल से बाजार से घर लौट रहे थे। रास्ते में साइकिल की चपेट में सांप आ गया और उसने सुखई को काट लिया। परिजन उन्हें अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सेठा निवासी शिवांशु को भी बृहस्पतिवार को सांप ने काट लिया। परिजन उसे जिला अस्पताल गौरीगंज ले गए। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे एम्स रायबरेली रेफर कर दिया।
निशा की मौत के बाद मां किरन बेटी के शव से लिपटकर रोती रहीं। बहन साधना, भाई अयांश और दादी चंद्रकला समेत अन्य परिजन गमगीन रहे। सुखई की मौत के बाद पत्नी छेदाना, बेटी सीमा और बेटे अरविंद व नीरज का रो-रोकर बुरा हाल रहा।
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सीएमओ डॉ. अंशुमान सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्रों पर एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध है। सांप के काटने पर झाड़-फूंक में समय गंवाने के बजाय पीड़ित को तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाना चाहिए।
परिजनों को दिलाई जाएगी आर्थिक सहायता
जिला आपदा प्रभारी प्रदीप सिंह ने बताया कि सांप काटने से मौत दैवी आपदा में आती है। निशा और सुखई की मौत की जानकारी मिली है। पोस्टमार्टम के बाद नियमानुसार परिजनों को आर्थिक सहायता दिलाई जाएगी। दोनों मामलों में पोस्टमार्टम कराया गया है।
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दीपक ने बताया कि उनकी पांच वर्षीय बेटी निशा कच्चे मकान के पास खेल रही थी। इसी दौरान सांप ने उसे काट लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे सीएचसी ले गए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सुखई बृहस्पतिवार को साइकिल से बाजार से घर लौट रहे थे। रास्ते में साइकिल की चपेट में सांप आ गया और उसने सुखई को काट लिया। परिजन उन्हें अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सेठा निवासी शिवांशु को भी बृहस्पतिवार को सांप ने काट लिया। परिजन उसे जिला अस्पताल गौरीगंज ले गए। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे एम्स रायबरेली रेफर कर दिया।
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निशा की मौत के बाद मां किरन बेटी के शव से लिपटकर रोती रहीं। बहन साधना, भाई अयांश और दादी चंद्रकला समेत अन्य परिजन गमगीन रहे। सुखई की मौत के बाद पत्नी छेदाना, बेटी सीमा और बेटे अरविंद व नीरज का रो-रोकर बुरा हाल रहा।
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सीएमओ डॉ. अंशुमान सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्रों पर एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध है। सांप के काटने पर झाड़-फूंक में समय गंवाने के बजाय पीड़ित को तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाना चाहिए।
परिजनों को दिलाई जाएगी आर्थिक सहायता
जिला आपदा प्रभारी प्रदीप सिंह ने बताया कि सांप काटने से मौत दैवी आपदा में आती है। निशा और सुखई की मौत की जानकारी मिली है। पोस्टमार्टम के बाद नियमानुसार परिजनों को आर्थिक सहायता दिलाई जाएगी। दोनों मामलों में पोस्टमार्टम कराया गया है।