Amethi News: सड़क हादसों में दो की मौत, चार घायल

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रानीगंज-वारिसगंज मार्ग पर भाले सुल्तान शहीद स्मारक थाने के दौलतपुर लोनहट के पास सोमवार रात करीब एक बजे मोड़ पर बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। हादसे में धर्मेंद्र के साथ जगदीशपुर के पूरे दुनिया मजरे मऊ अतवारा निवासी हरिकिशुन (22) और आनंद (21) घायल हो गए। आसपास के लोगों ने तीनों को अस्पताल पहुंचाया।इसी मार्ग पर दौलतपुर लोनहट के पास पेट्रोल पंप के निकट ब्रेकर पर बाइक उछलने से अयोध्या निवासी किश्मतुल निशा और उनके रिश्तेदार मुसाफिरखाना के दादरा निवासी साहिल सड़क पर गिरकर घायल हो गए। ट्रॉमा सेंटर में किश्मतुल निशा को मृत घोषित कर दिया गया।तीसरा हादसा जगदीशपुर-जामों मार्ग पर सोमवार शाम करीब साढ़े चार बजे जामों के जनापुर के पास हुआ। ब्रेकर पर बाइक उछलने से कमरौली के लाला का पुरवा निवासी समीउल्ला (40) और उनकी पत्नी विल्कीश बानो (39) सड़क पर गिरकर घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के समय बाइक सवारों ने हेलमेट नहीं पहना था।सीओ मुसाफिरखाना अतुल सिंह ने बताया कि हादसों की जानकारी परिजनों को दे दी गई है। अभी किसी पक्ष से तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम के बाद मृतकों के परिजन शव लेकर पैतृक गांव चले गए।