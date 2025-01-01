Amethi News: भैयादूज पर बाजारों में छाई रौनक

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अमेठी के प्रमुख बाजारों में मंगलवार को सुबह से ही चहल-पहल रही। उपहार की दुकानों पर फोटो फ्रेम, सजावटी कप, देवी-देवताओं की मूर्तियां और इलेक्ट्रॉनिक सामान देखने के लिए ग्राहक पहुंचते रहे। दुकानदारों ने भी त्योहार को देखते हुए अलग-अलग कीमतों के गिफ्ट पैक सजा रखे हैं। इनमें चॉकलेट, जूस, नमकीन और ड्राईफ्रूट के पैक शामिल हैं।कम बजट से लेकर महंगे उपहार तक उपलब्ध होने से ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं। गौरीगंज निवासी हरिओम श्रीवास्तव ने बताया कि भैयादूज पर बहनों को उपहार देने की परंपरा अब पहले से अधिक बढ़ रही है। लोग मिठाई के साथ उपयोगी सामान भी भेंट करना पसंद कर रहे हैं।मोबाइल विक्रेता पवन चौरसिया ने बताया कि युवाओं में स्मार्ट वॉच और ईयरबड की मांग अधिक है। त्योहार को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक सामान पर विशेष ऑफर भी दिए जा रहे हैं। बहनें भाई के माथे पर रोली और चंदन का तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद मिठाई खिलाकर उपहार देती हैं। पर्व को लेकर घरों में भी तैयारियां चल रही हैं। बाजारों में खरीदारी के साथ मिठाई और पूजन सामग्री की दुकानों पर भी ग्राहकों की आवाजाही बनी हुई है।उपहारों के दामसामान कीमतफोटो फ्रेम 400 से 1500 रुपयेफोटो कप 200 से 500 रुपयेइलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट 1000 से 2500 रुपयेईयरबड 500 से 5000 रुपयेस्मार्ट वॉच 1000 से 10,000 रुपयेगिफ्ट पैक 200 से 2000 रुपयेड्राईफ्रूट पैक 250 से 3000 रुपयेनारियल गोला 45 से 55 रुपये प्रति पीस