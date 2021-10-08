Amethi News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Wed, 11 Nov 2026 12:25 AM IST
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किसान गोष्ठी
सुबह 10:00 बजे। तिलोई के लोधवरिया गांव में आयोजित होगी किसान गोष्ठी।
शिविर
सुबह 10:00 बजे। बिजली बकाया जमा कराने के लिए सभी उपकेंद्रों पर लगाए जाएंगे शिविर।
सुबह 10:00 बजे। जगदीशपुर के अमलापुर गांव में शिविर लगाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जाएगी।
सुबह 11:00 बजे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बरनाटीकर उपकेंद्र में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।
श्रीमद्भागवत कथा
दोपहर 02:00 बजे। अमेठी के शंकरपुर में प्रवाचक मुकेश आनंद सुनाएंगे श्रीमद्भागवत कथा। आयोजक बृजेश कुमार मौर्य।
दोपहर 02:00 बजे। बाजार शुकुल के पूरे शिवा सिंह गांव में प्रवाचक चंद्रकांता नंद सुनाएंगे श्रीमद्भागवत कथा। आयोजक सुरेंद्र प्रकाश सिंह।
दोपहर 02:00 बजे। भनियापुर के टोपरी गांव में प्रवाचक विनय शास्त्री सुनाएंगे श्रीमद्भागवत कथा। आयोजक रुद्रभान सिंह।
दोपहर 02:00 बजे। गौरीगंज के पूरे लक्ष्मीधर पड़री गांव में प्रवाचक विमल कृष्ण शास्त्री सुनाएंगे श्रीमद्भागवत कथा। आयोजक अमित कुमार तिवारी।
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सुबह 10:00 बजे। तिलोई के लोधवरिया गांव में आयोजित होगी किसान गोष्ठी।
शिविर
सुबह 10:00 बजे। बिजली बकाया जमा कराने के लिए सभी उपकेंद्रों पर लगाए जाएंगे शिविर।
सुबह 10:00 बजे। जगदीशपुर के अमलापुर गांव में शिविर लगाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जाएगी।
सुबह 11:00 बजे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बरनाटीकर उपकेंद्र में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।
श्रीमद्भागवत कथा
दोपहर 02:00 बजे। अमेठी के शंकरपुर में प्रवाचक मुकेश आनंद सुनाएंगे श्रीमद्भागवत कथा। आयोजक बृजेश कुमार मौर्य।
दोपहर 02:00 बजे। बाजार शुकुल के पूरे शिवा सिंह गांव में प्रवाचक चंद्रकांता नंद सुनाएंगे श्रीमद्भागवत कथा। आयोजक सुरेंद्र प्रकाश सिंह।
दोपहर 02:00 बजे। भनियापुर के टोपरी गांव में प्रवाचक विनय शास्त्री सुनाएंगे श्रीमद्भागवत कथा। आयोजक रुद्रभान सिंह।
दोपहर 02:00 बजे। गौरीगंज के पूरे लक्ष्मीधर पड़री गांव में प्रवाचक विमल कृष्ण शास्त्री सुनाएंगे श्रीमद्भागवत कथा। आयोजक अमित कुमार तिवारी।