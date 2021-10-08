Amethi News: शादी से इन्कार करने पर किशोरी ने खाया विषाक्त पदार्थ, मौत

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भागवती ने बताया कि उनकी बेटी प्रीति शनिवार रात घर में अकेली थी। इसी दौरान उसने विषाक्त पदार्थ खा लिया। घर लौटने पर बेटी घर के बाहर तड़पती मिली। परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। भागवती ने गांव के ही सुकेश पर बेटी से प्रेम प्रसंग होने और बाद में शादी करने से इन्कार करने का आरोप लगाया।उनका कहना है कि युवक के शादी से मुकरने से बेटी परेशान थी। इसी वजह से उसने विषाक्त पदार्थ खा लिया। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है। पुलिस ने किशोरी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। क्षेत्राधिकारी दिनेश कुमार मिश्र ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।