Amethi News: फरीदाबाद में सड़क हादसे में दो भाइयों की मौत

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परिजनों के मुताबिक अखिलेश और अवधेश फरीदाबाद की एक निजी कंपनी में नौकरी करते थे। शुक्रवार को रक्षाबंधन पर बहनें सरोज और राजकुमारी भाइयों को राखी बांधने फरीदाबाद पहुंची थीं। शनिवार सुबह दोनों भाई बहनों को बस में बैठाने के लिए मागर मोड़ के पास सड़क किनारे खड़े थे।इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने चारों को चपेट में ले लिया। परिजनों के अनुसार हादसे में अखिलेश और अवधेश की मौके पर ही मौत हो गई। घायल दोनों बहनों को दिल्ली के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। दोनों भाइयों की मौत की सूचना गांव पहुंचने के बाद रिश्तेदार और ग्रामीण परिवार को सांत्वना देने पहुंचने लगे।परिजनों के मुताबिक अखिलेश की मौत से उनकी बेटियां काव्या (6) और कनक (1) पिता के स्नेह से वंचित हो गईं। पत्नी विनीता का रो-रोकर बुरा हाल है। बुजुर्ग मां रामावती भी बेटे की मौत से गमगीन हैं। वह कहती हैं कि डेढ़ वर्ष पहले पति की मौत के बाद दोनों बेटे ही उनका सहारा थे। अब दोनों बेटों की मौत से परिवार टूट गया है। रिश्तेदार परिजनों को सांत्वना देने में जुटे रहे।