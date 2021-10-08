Amethi News: दो बाइक भिड़ीं, किसान की मौत

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प्रवीण कुमार के अनुसार वह बृहस्पतिवार को अपने ससुर नन्हे लाल को बाइक पर बैठाकर इलाज के लिए सीएचसी मुसाफिरखाना ले गए थे। उपचार के बाद दोनों घर लौट रहे थे। मुंशीगंज मार्ग पर कांशीराम आवास कॉलोनी के पास सामने से आ रही बाइक से उनकी बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों घायल हो गए। दूसरी बाइक सवार भी गिरकर घायल हुआ, मगर मौके से बाइक लेकर भाग गया।स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को सीएचसी मुसाफिरखाना पहुंचाया। नन्हे लाल की हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल सुल्तानपुर रेफर कर दिया। वहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक चला रहे प्रवीण ने हेलमेट पहना था, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट नहीं आई।पीछे बैठे नन्हे लाल ने हेलमेट नहीं पहना था। सिर में चोट लगने से उनकी हालत गंभीर हुई और उपचार के दौरान मौत हो गई। सीओ अतुल सिंह ने बताया कि नन्हे लाल की जिला अस्पताल सुल्तानपुर में उपचार के दौरान मौत होने की जानकारी मिली है। परिजनों की ओर से अभी तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। नन्हे लाल की मौत के बाद बेटी ममता कुमारी का रो-रोकर बुरा हाल है।