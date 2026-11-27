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गौरीगंज रेलवे स्टेशन के आरक्षण काउंटर पर बृहस्पतिवार सुबह 8:30 बजे तत्काल टिकट कराने के लिए यात्रियों की कतार लगी रही। कई यात्री रात से ही अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। तत्काल टिकट की सीमित उपलब्धता ने यात्रियों की परेशानी और बढ़ा दी है। अत्तानगर निवासी कपिल देव शर्मा ने बताया कि सहालग के चलते घर आए थे। इसके बाद उन्हें लुधियाना लौटना है।कई दिनों से टिकट कराने का प्रयास कर रहे हैं, मगर कन्फर्म सीट नहीं मिल रही। तत्काल टिकट के लिए रात से कतार में लगे हैं। इसके बाद भी टिकट मिलने की गारंटी नहीं है। बास्थान निवासी संगीता ने बताया कि परिवार के साथ अंबाला जाना है।सामान्य आरक्षण में सीट नहीं मिलने के बाद तत्काल का सहारा लिया है। यहां भी लंबी कतार और सीमित सीटों के कारण परेशानी हो रही है। तुलसीपुर निवासी अमरनाथ सिंह ने बताया कि काम पर समय से पहुंचना जरूरी है। टिकट नहीं मिलने से वापसी की योजना प्रभावित हो रही है।इटौंजा पश्चिम गांव निवासी हरिवंश गुप्ता को भी चंडीगढ़ जाने के लिए कन्फर्म टिकट नहीं मिल पा रहा है।स्टेशन अधीक्षक प्रवीण सिंह ने बताया कि सहालग और त्योहार के बाद यात्रियों की वापसी से भीड़ बढ़ी है। 60 दिन पहले से आरक्षण की सुविधा होने के कारण सामान्य कोटे में प्रतीक्षा सूची चल रही है। तत्काल कोटे में पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर टिकट बुक होते हैं। मांग अधिक होने से तत्काल कोटे की सीटें एक मिनट से भी कम समय में भर जा रही हैं।