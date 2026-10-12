Amethi News: ट्रेन यात्रियों को कतार लगाने से मिलेगी राहत

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स्टेशन पर ट्रेनों के आने-जाने के समय टिकट काउंटर पर यात्रियों की भीड़ जुटी रहती है। कई बार टिकट लेने में देरी होने से यात्रियों को ट्रेन छूटने की चिंता सताती है। ऐसे में एटीवीएम की सुविधा उपयोगी साबित हो सकती है।मशीन की स्क्रीन पर यात्री अपने गंतव्य का चयन कर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार टिकट प्राप्त कर सकेंगे। इसमें बारकोड स्कैन करने की सुविधा भी दी गई है, जिससे टिकट लेने की प्रक्रिया आसान हो सकेगी।गौरीगंज निवासी यात्री रमेश कुमार ने कहा कि मशीन से टिकट लेने की सुविधा मिलने पर भीड़ के समय राहत मिलेगी। यात्री सुनील वर्मा के अनुसार ट्रेन पकड़ने से पहले टिकट के लिए इंतजार करना परेशानी का कारण बनता है। एटीवीएम से समय बचाने में मदद मिलेगी। यात्री राजेश यादव ने बताया कि मशीन से टिकट निकालने की प्रक्रिया आसान होने पर यात्रियों को सहूलियत होगी। यात्री अमित सिंह ने कहा कि व्यस्त समय में यह सुविधा उपयोगी साबित हो सकती है।