फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amethi News ›   Three women arrested for snatching a chain at knifepoint.

Amethi News: चाकू दिखाकर चेन लूटने में तीन महिलाएं गिरफ्तार

Tue, 13 Oct 2026 12:10 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Tue, 13 Oct 2026 12:10 AM IST
विज्ञापन
Three women arrested for snatching a chain at knifepoint.
अमेठी सिटी। मोहनगंज पुलिस ने चाकू दिखाकर चेन लूटने के मामले में तीन अंतर जनपदीय महिलाओं को गिरफ्तार किया है। उनके पास से चार लॉकेट, एक कंगन और चाकू बरामद हुआ है। सीओ दिनेश मिश्रा ने बताया कि इन्हौंना के पूरे अलादीन, भिखीपुर गांव निवासी संगीता से शनिवार को चौराबाग के पास चाकू दिखाकर चेन लूटी गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से कुछ महिलाओं की तस्वीरें यक्ष एप पर अपलोड कर उनकी पहचान की। मोबाइल लोकेशन के आधार पर उनकी मौजूदगी रस्तामऊ के पास मिली। इसके बाद इंस्पेक्टर राकेश सिंह की टीम ने घेराबंदी कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया।
विज्ञापन

पकड़ी गई महिलाओं में जौनपुर जिले के शाहगंज क्षेत्र के लतीफपुर गांव निवासी मोनिका (32), सुल्तानपुर जिले के चांदा क्षेत्र के कोईरीपुर निवासी सविता (36) और आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज क्षेत्र के कघरा गांव निवासी रीना उर्फ लीलावती (42) शामिल हैं। पूछताछ में आरोपियों ने मेले और भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर महिलाओं को निशाना बनाकर लूट करने की बात स्वीकार की। तीनों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। मोनिका के खिलाफ दो आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed