Amethi News: 1129 परिवारों के पक्के घर का सपना होगा पूरा

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योजना के तहत पात्र परिवारों को 1.20 लाख रुपये की सहायता तीन किस्तों में मिलती है। पहली किस्त 40 हजार, दूसरी 70 हजार और अंतिम किस्त 10 हजार रुपये की है। इसके अलावा मनरेगा से 22 हजार रुपये की मजदूरी भी मिलेगी। इससे लाभार्थी चरणबद्ध तरीके से अपने आवास का निर्माण कर सकेंगे।जीरो पॉवर्टी विशेष अभियान के तहत पात्र परिवारों को चिह्नित कर योजना का लाभ देने की प्रक्रिया अपनाई गई है। चयनित परिवारों के बैंक खातों में पहली किस्त भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ब्लॉकवार अमेठी में 158, बहादुरपुर 20, भादर 124, भेटुआ 64, गौरीगंज 112, जगदीशपुर 81, जामो 78, मुसाफिरखाना 101, संग्रामपुर 74, रायगढ़ 106, बाजार शुकुल 106, सिंहपुर 47 और तिलोई में 58 लाभार्थी शामिल हैं।पहली किस्त भेजने की प्रक्रिया शुरूपीडी ऐश्वर्या यादव ने बताया कि चयनित लाभार्थियों के बैंक खातों में पहली किस्त भेजने की प्रक्रिया चल रही है। धनराशि मिलने के बाद लाभार्थी आवास निर्माण शुरू करें। जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत चिह्नित परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर योजना का लाभ दिया जा रहा है।