Amethi News: संदिग्ध हालात में बेसुध मिला किशोर, उपचार के दौरान मौत

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परिजनों के अनुसार नीरज बकरी के लिए पत्ती तोड़ने घर से निकला था। काफी देर तक नहीं लौटने पर परिवार के लोग उसकी तलाश करने लगे। इसी दौरान ग्रामीणों ने नीरज के गांव के बाहर बेसुध पड़े होने की सूचना दी। परिजन उसे सीएचसी फुरसतगंज ले गए। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रायबरेली रेफर कर दिया।वहां से नीरज को एम्स रायबरेली भेजा गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। नीरज का शव घर पहुंचते ही मां गीता बेटे को देखकर बिलख पड़ीं। पिता शिवकुमार भी खुद को संभाल नहीं सके। भाई-बहनों की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे।घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। प्रभारी निरीक्षक नंद हौसिला यादव ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है। परिजनों की ओर से किसी पर आरोप नहीं लगाया गया है। तहरीर मिलने पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।