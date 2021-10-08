Amethi News: सपा विधायक के परिजनों और करीबियों पर पिटाई का आरोप

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वीडियो में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपनी और परिवार की जान-माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है।पुलिस को दी तहरीर में अभिषेक ने बताया कि वह समाजसेवा से जुड़े हैं। आरोप लगाया कि विधायक के भतीजे अरुण और पिंटू खान ने कुछ अज्ञात लोगों के साथ उनकी पिटाई की।इसके अलावा अर्जुन प्रजापति, सुरेंद्र, रामशंकर, मुलायम और अनुराग पर फोन कर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। तहरीर में विधायक महाराजी प्रजापति, उनकी बेटी अंकिता और दामाद अभिषेक पर भी धमकी देने का आरोप लगाया है। अभिषेक का कहना है कि धमकी से संबंधित बातचीत की रिकॉर्डिंग उनके मोबाइल में सुरक्षित है।विधायक प्रतिनिधि अरुण प्रजापति ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित और फर्जी बताया। उन्होंने कहा कि अभिषेक ने उनके परिवार से तीन लाख रुपये लिए थे। रकम वापस न करनी पड़े, इसलिए परिवार के लोगों पर राजनीति के चलते फर्जी आरोप लगाए गए हैं।इस बारे में सीओ मनोज मिश्र ने बताया कि दोनों पक्षों में समझौता हो चुका है। तहरीर मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।