यूपी: 'आंसू नहीं, पसीने बहाए, अब ऐसा ही नेतृत्व चाहिए', होर्डिंग से कांग्रेस ने 2027 के लिए दिया संदेश

यूपी विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, मगर जिले में राजनीतिक संदेशों के जरिए 2027 की सियासत की आहट सुनाई देने लगी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तस्वीर वाली एक होर्डिंग इन दिनों चर्चा का केंद्र बनी हुई है। इसमें राहुल गांधी संविधान की किताब थामे नजर आ रहे हैं। उनके साथ सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा की तस्वीरें भी लगाई गई हैं।

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