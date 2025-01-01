Amethi News: निबंध में सविता, भाषण में सोचम अव्वल

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भाषण प्रतियोगिता में कक्षा नौ की सोचम ने पहला स्थान हासिल किया। इसी कक्षा की शिवानी दूसरे और धीरल तीसरे स्थान पर रहीं। निबंध प्रतियोगिता में सविता प्रथम, जननी द्वितीय और अरविंद तृतीय स्थान पर रहे। क्विज प्रतियोगिता में कक्षा 10 की सुनीता ने पहला स्थान प्राप्त किया। शिवानी दूसरे और अनुराग तीसरे स्थान पर रहे।प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने और उनमें ज्ञान व अभिव्यक्ति कौशल विकसित करने का प्रयास किया गया। प्रधानाचार्य बबली ने विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कृत कर उनका उत्साह बढ़ाया। उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ ऐसी गतिविधियों में भी भाग लेने के लिए प्रेरित किया।