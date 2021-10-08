Amethi News: बकाया वेतन की मांग पर अड़े कर्मचारी

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बी-पैक्स कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि वेतन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश नेतृत्व लगातार मांग उठा रहा है। अधिकारियों ने आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया था, मगर अब तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ। कर्मचारियों को बकाया वेतन का इंतजार है। इसी के विरोध में हड़ताल की जा रही है।उन्होंने बताया कि आंदोलन में कैडर सचिव, प्रभारी और नॉन कैडर सचिव के साथ आंकिक, लिपिक, विक्रेता, सहयोगी तथा चौकीदार शामिल हैं। कर्मचारियों की मांग है कि बकाया वेतन का भुगतान किया जाए और भविष्य में वेतन नियमित रूप से समय पर दिया जाए।उधर कर्मचारियों की हड़ताल से सहकारी समितियों का कामकाज ठप है। रबी की बोआई के बीच खाद वितरण प्रभावित होने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। कर्मचारियों का कहना है कि मांगों पर ठोस निर्णय होने तक आंदोलन जारी रहेगा।