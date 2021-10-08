Amethi News: समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का लिया संकल्प

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अमेठी में सपा विधायक महाराजी प्रजापति और प्रतिनिधि अनुराग प्रजापति की मौजूदगी में पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने नेताजी को नमन किया। वक्ताओं ने गरीबों, किसानों, मजदूरों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए उनके संघर्ष को याद किया। गौरीगंज में जिलाध्यक्ष राम उदित यादव ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने कमजोर और वंचित वर्गों की आवाज बुलंद की। इस मौके पर महासचिव डॉ. अरशद अहमद, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह,गौरव वर्मा, नवनीत तिवारी और बिहारी यादव मौजूद रहे।फुरसतगंज। महमदपुर में सपा कार्यकर्ताओं ने मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि मनाई। वक्ताओं ने कहा कि नेताजी की राजनीति गांव, गरीब, किसान और मजदूरों के हितों के साथ सामाजिक सद्भाव को समर्पित रही। कार्यकर्ताओं ने उनके सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया।