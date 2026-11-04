फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amethi News ›   Relief for Ujjwala beneficiaries through free gas

Amethi News: उज्ज्वला के लाभार्थियों को मुफ्त गैस की राहत

Wed, 04 Nov 2026 01:44 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Wed, 04 Nov 2026 01:44 AM IST
विज्ञापन
Relief for Ujjwala beneficiaries through free gas
अमेठी सिटी। दीपावली पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की महिला लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलिंडर रिफिल की सुविधा देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मंगलवार को जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर गौरीगंज में आयोजित कार्यक्रम में करीब 500 लाभार्थियों ने प्रतिभाग किया। मुख्य विकास अधिकारी पूजा साहू ने 10 महिलाओं को सब्सिडी के प्रतीकात्मक चेक प्रदान किए।
विज्ञापन


कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के संबोधन और सब्सिडी वितरण समारोह का एलईडी टीवी के माध्यम से सजीव प्रसारण किया गया। लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री का संदेश सुना। इस दौरान गरीब परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने और महिलाओं को रसोई के धुएं से राहत दिलाने में उज्ज्वला योजना की भूमिका पर प्रकाश डाला गया।
विज्ञापन


सजीव प्रसारण के समापन के बाद सीडीओ ने लाभार्थी महिलाओं को प्रतीकात्मक चेक वितरित किए। उन्होंने महिलाओं से शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। कार्यक्रम में डिप्टी कलेक्टर राम शंकर, डिप्टी कलेक्टर आरिश अदनान, जिला पूर्ति अधिकारी शशिकांत सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन



जिले में 1.68 लाख उज्ज्वला लाभार्थी
जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 1,68,692 महिला लाभार्थी हैं। भारत, इंडेन और एचपी की 32 गैस एजेंसियों के माध्यम से इन्हें मुफ्त सिलिंडर रिफिल की सुविधा मिलेगी। जिला पूर्ति विभाग की ओर से बुकिंग शुरू करा दी गई है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार, अब तक 1,50,636 लाभार्थियों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है। यह कुल लाभार्थियों का 89.29 प्रतिशत है। वहीं, अभी 18,056 लाभार्थियों की ई-केवाईसी होनी बाकी है।



ई-केवाईसी कराने के बाद कराएं बुकिंग
जिला पूर्ति अधिकारी शशिकांत ने बताया कि जिन लाभार्थियों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, वे संबंधित गैस एजेंसी पर पहुंचकर इसे पूरा करा लें। पात्र महिलाएं समय से सिलिंडर की बुकिंग भी कराएं, ताकि दीपावली पर योजना का लाभ मिल सके।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed