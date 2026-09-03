Amethi News: राशन वितरण में गड़बड़ी पर कोटा निलंबित

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दुकान निलंबित होने के बाद उपभोक्ताओं को राशन लेने में परेशानी न हो, इसके लिए कोटे की दुकान को पड़ोसी गांव की उचित दर दुकान से संबद्ध कर दिया गया है।आपूर्ति निरीक्षक देवी दयाल शुक्ला ने बताया कि उपभोक्ताओं ने उच्चाधिकारियों से शिकायत की थी कि कोटेदार निर्धारित दुकान पर राशन वितरण करने के बजाय दूसरे गांवों में जाकर राशन बांट रहा है। शिकायत की जांच कराई गई। जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद जांच आख्या उपजिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई।आख्या का परीक्षण करने के बाद कोटे की दुकान का अनुबंध निलंबित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि कोटे की दुकान निलंबित होने के बाद उपभोक्ताओं के राशन वितरण की वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई है। दुकान को पड़ोसी गांव की उचित दर दुकान से संबद्ध किया गया है, जिससे पात्र उपभोक्ताओं को राशन मिलने में परेशानी न हो और वितरण व्यवस्था बाधित न हो।