Amethi News: अंडरपास में पानी भरा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Thu, 03 Sep 2026 12:38 AM IST
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जायस। लगातार बारिश के बाद क्षेत्र के रेलवे अंडरपास जलमग्न होने से करीब 25 गांवों के लोगों की मुश्किल बढ़ गई हैं। बहादुरपुर-पूरे गंगाराम रेलवे क्रॉसिंग पर निर्माणाधीन अंडरपास में मंगलवार रात हुई तेज बारिश के बाद कई फीट पानी भर गया। इससे आवागमन ठप हो गया। इस मार्ग से रोज करीब 10 हजार लोग गुजरते हैं। अंडरपास बंद होने से लोगों को जायस कस्बे से होकर करीब आठ किमी अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। खरौली, भुलामऊ, बेहटा, बघेल और मवई आलमपुर समेत आसपास के गांवों के लोगों का बाजार और मुख्य मार्ग से संपर्क प्रभावित हुआ है।
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