Amethi News: 24 घंटे गुल रही बिजली

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उपकेंद्र के तहसील फीडर का गौरीगंज ब्लॉक के पास लगा ट्रांसफार्मर मंगलवार दोपहर करीब एक बजे अचानक खराब हो गया। ऊर्जा निगम की टीम ने मरम्मत का प्रयास किया गया, मगर आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी।इसके बाद वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ट्रॉली ट्रांसफार्मर लगाने, लाइन दुरुस्त करने और आपूर्ति बहाल करने में करीब 24 घंटे लग गए। बुधवार दोपहर ट्रॉली ट्रांसफार्मर लगाया गया। लाइन दुरुस्त होने के बाद शाम चार बजे के बाद आपूर्ति शुरू हो सकी।इस दौरान विकास भवन फीडर की बिजली भी 16 घंटे से अधिक समय तक गुल रही। बलीपुर, नवोदय विद्यालय समेत आसपास के 16 से अधिक गांवों के करीब 50 हजार लोग प्रभावित हुए। इस फीडर से शहर के सरकारी कार्यालयों के साथ आसपास के गांवों को भी बिजली मिलती है।बिजली गुल होने के बाद जानकारी के लिए उपभोक्ताओं ने अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता और जूनियर अभियंता समेत पावर हाउस पर दर्ज नंबरों पर फोन किए। उपभोक्ताओं का कहना है कि शुरुआत में कुछ नंबरों पर घंटी बजती रही, बाद में कई जिम्मेदार अधिकारियों के मोबाइल बंद हो गए। पावर हाउस के नंबरों पर भी संपर्क नहीं हो सका। जिम्मेदारों से संपर्क न हो पाने पर उपभोक्ताओं में नाराजगी रही।बाजारशुकुल उपकेंद्र से जुड़े संसारपुर, पाली और हुसैनपुर 11 केवी फीडरों की बिजली रात 2:30 बजे बंद हुई और बुधवार सुबह आठ बजे बहाल हुई। जामों उपकेंद्र से मंगलवार रात से बुधवार दिनभर बिजली की आवाजाही लगी रही। शुकुलपुर उपकेंद्र की बिजली रात 9:30 बजे बंद हुई और सुबह नौ बजे बहाल हो सकी। अमेठी, जगदीशपुर और तिलोई उपकेंद्रों से भी आठ से 10 घंटे आपूर्ति बाधित रही। मोहनगंज में ट्रांसफार्मर लगाने के लिए दो घंटे आपूर्ति रोकी गई। अधिशासी अभियंता अरुण कुमार सिंह ने बताया कि बारिश के कारण कई जगह फॉल्ट हुए थे। मरम्मत कराकर आपूर्ति बहाल कर दी गई है।