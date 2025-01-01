Amethi News: बिजली कटौती से लोगों की उड़ी नींद

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जिला मुख्यालय पर शुक्रवार रात तीन बार में करीब दो घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रही। शनिवार को दिनभर ट्रिपिंग के कारण बिजली की आवाजाही बनी रही। तिलोई खंड के सेमरौता, जायस, तिलोई, फुरसतगंज और हतवा उपकेंद्रों से शुक्रवार रात कई बार में करीब आठ घंटे आपूर्ति ठप रही। शनिवार को भी लोकल फॉल्ट और ट्रिपिंग से आपूर्ति प्रभावित रही।जगदीशपुर खंड के इन्हौंना, वारिशगंज, दिक्खनवारा, शुकुल बाजार, सित्थन, महोना और जगदीशपुर उपकेंद्रों से शुक्रवार रात सात घंटे से अधिक बिजली गुल रही। शनिवार दिन में भी कई बार में पांच घंटे से अधिक आपूर्ति बाधित रही।पनियार पावर हाउस से रात आठ से 10:40 बजे तक, फिर 11:30 बजे से 2:30 बजे तक आपूर्ति बंद रही। पीठीपुर उपकेंद्र की मुख्य लाइन खराब होने से रातभर बिजली ठप रही। शुकुलपुर उपकेंद्र में शुक्रवार शाम 6:44 बजे सभी फीडर बंद हुए और रात आठ बजे बहाल हुए। 8:39 बजे फिर आपूर्ति बंद हुई और 10:45 बजे बहाल हुई। रात 11:53 बजे गुल हुई बिजली रात 2 बजे आई। शनिवार तड़के 4:39 बजे फिर सभी फीडर बंद हुए और सुबह 6:50 बजे आपूर्ति बहाल हुई।ग्रामीण अर्जुन, ओम प्रकाश और शेष नारायण ने बताया कि समय पर बिजली न मिलने से दिक्कत बढ़ रही है। अधीक्षण अभियंता अरुण कुमार सिंह ने बताया कि कंट्रोल के अलावा स्थानीय स्तर पर कटौती नहीं की जा रही है।