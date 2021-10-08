Amethi News: गौरीगंज से जगदीशपुर तक बिजली संकट, लोग परेशान
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Mon, 14 Sep 2026 01:02 AM IST
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अमेठी सिटी। जिले में शनिवार रात बिजली संकट गहराने से हजारों उपभोक्ताओं को गर्मी और उमस में परेशानियों का सामना करना पड़ा। गौरीगंज खंड के आठ उपकेंद्रों से जुड़े क्षेत्रों में 10 से 12 घंटे तक बिजली की आवाजाही बनी रही, जबकि तिलोई, जगदीशपुर और फुरसतगंज क्षेत्रों में भी घंटों आपूर्ति बाधित रही। बिजली न मिलने से पंखे, कूलर और पानी की मोटरें बंद रहीं, जिससे लोगों की रात जागकर कटी।
गौरीगंज खंड के बरनाटीकर, मऊ, जामों, बहोरखा, पनियार, मुसाफिरखाना, करपिया और थौरी उपकेंद्रों से जुड़े क्षेत्रों में रातभर अलग-अलग समय पर कई बार बिजली गुल हुई। उपभोक्ताओं ने बताया कि बार-बार कटौती के कारण पेयजल संकट भी खड़ा हो गया। बलराम ने कहा कि मोटर नहीं चलने से सुबह पानी भरने में दिक्कत हुई। अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि उमस भरी रात में पंखे-कूलर बंद रहने से परिवार परेशान रहा।
तिलोई खंड में शनिवार रात करीब आठ घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रही। सेमरौता, जायस और तिलोई उपकेंद्रों से जुड़े क्षेत्रों में कई बार कटौती हुई। वहीं जगदीशपुर खंड के इन्हौंना, वारिशगंज, दिक्खनवारा, शुकुल बाजार, सित्थन, महोना और जगदीशपुर उपकेंद्रों से जुड़े इलाकों में सात घंटे से अधिक बिजली गुल रही। दिन में भी ट्रिपिंग और लोकल फॉल्ट के कारण कई बार आपूर्ति बाधित हुई।
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गौरीगंज खंड के बरनाटीकर, मऊ, जामों, बहोरखा, पनियार, मुसाफिरखाना, करपिया और थौरी उपकेंद्रों से जुड़े क्षेत्रों में रातभर अलग-अलग समय पर कई बार बिजली गुल हुई। उपभोक्ताओं ने बताया कि बार-बार कटौती के कारण पेयजल संकट भी खड़ा हो गया। बलराम ने कहा कि मोटर नहीं चलने से सुबह पानी भरने में दिक्कत हुई। अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि उमस भरी रात में पंखे-कूलर बंद रहने से परिवार परेशान रहा।
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तिलोई खंड में शनिवार रात करीब आठ घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रही। सेमरौता, जायस और तिलोई उपकेंद्रों से जुड़े क्षेत्रों में कई बार कटौती हुई। वहीं जगदीशपुर खंड के इन्हौंना, वारिशगंज, दिक्खनवारा, शुकुल बाजार, सित्थन, महोना और जगदीशपुर उपकेंद्रों से जुड़े इलाकों में सात घंटे से अधिक बिजली गुल रही। दिन में भी ट्रिपिंग और लोकल फॉल्ट के कारण कई बार आपूर्ति बाधित हुई।
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